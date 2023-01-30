Кличко призвал Томаса Баха не допускать спортсменов РФ к участию в Олимпиаде

Многократный чемпион мира Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом не разрешать россиянам участвовать в Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Кличко.

"Вы являетесь представителем всемирных ценностей толерантности и мира. Вы предлагаете снова позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх в Париже. Я вам говорю, что сегодня россияне - олимпийские чемпионы по преступлениям против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что участие россиян в Олимпиаде будет предательством олимпийского духа.

"Не делайте этого, иначе вы измените олимпийскому духу. Страна, которая нарушает основные принципы международного права, не может быть легитимирована международным спортивным органом. Не совершайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Успехов в принятии решения", - подчеркнул Кличко.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

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