Кличко призвал прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу

В то время, когда Украина борется за свое существование, боеспособность армии и единство общества имеют решающее значение. Однако сегодня политика может перевесить здравый смысл и интересы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко, комментируя информацию о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И это нужно учитывать. И прекратить наконец политические интриги и внутреннюю борьбу", - заявил Кличко.

Он отметил, что во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня имеют наибольшее доверие.

"Как военный в войну генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле… К сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного", - отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что следует прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.

"Бороться сегодня нужно за одно - за победу Украины", - подчеркнул Кличко.

Слухи об отставке Залужного

Напомним, около недели назад в сети начали распространять слухи, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Более подробно о том, почему испортились отношения Зеленского с Залужным и отправят ли главнокомандующего в отставку, - в материале РБК-Украина.

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