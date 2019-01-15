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Кличко зустрівся з головою Нацради Австрії

Новини » Політика    15.01.2019 - 14:00
Кличко зустрівся з головою Нацради Австрії
Фото: Віталій Кличко і Вольфганг Соботка (kiev.klichko.org)

Кличко та Соботка обговорили важливі аспекти співпраці

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою Національної ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою, який прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу мера Києва.

Під час зустрічі Кличко та Соботка обговорили важливі аспекти співпраці між Україною та Республікою Австрія.

Кличко подякував за послідовну позицію Австрії у підтримці європейських прагнень України. А також розповів про зміни, які втілені  в Києві за останніх чотири роки, інвестиційну привабливість столиці та окреслив перспективи подальшого розвитку міста.

У свою чергу Соботка зазначив, що в Австрії уважно слідкують за тим, що відбувається в Україні.

Сторони обговорили політичну ситуацію в Україні та Києві напередодні майбутніх президентських та наступних парламентських виборів.

За словами Соботки, для Австрії дуже важлива стабільна ситуація в Україні.

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