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Кличко встретился с главой Нацсовета Австрии

Новости » Политика    15.01.2019 - 14:00
Кличко встретился с главой Нацсовета Австрии
Фото: Виталий Кличко и Вольфганг Соботка (kiev.klichko.org)

Кличко и Соботка обсудили важные аспекты сотрудничества

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с председателем Национального совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой, который прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра Киева.

Во время встречи Кличко и Соботка обсудили важные аспекты сотрудничества между Украиной и Республикой Австрия.

Кличко поблагодарил за последовательную позицию Австрии в поддержке европейских стремлений Украины, а также рассказал об изменениях, которые воплощены в Киеве за последние четыре года, инвестиционной привлекательности столицы и обрисовал перспективы дальнейшего развития города.

В свою очередь Соботка отметил, что в Австрии внимательно следят за тем, что происходит в Украине.

Стороны обсудили политическую ситуацию в Украине и Киеве накануне предстоящих президентских и последующих парламентских выборов.

По словам Соботки, для Австрии очень важна стабильная ситуация в Украине.

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