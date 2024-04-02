Кличко вручил награды защитникам ко второй годовщине освобождения Киевской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Сегодня, во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов, вручил награды от столицы - медали "Честь. Слава. Держава" военным 23-го Отдельного стрелкового батальона, которые защищали Киев и область. Утром 24 февраля 2022 года в его ряды стали добровольцы. И уже 28-го получили первое боевое распоряжение по обороне Киева. Дальше были Дмитровка, Забучье, западные окрестности Ирпеня. Сейчас батальон защищает Украину на Донбассе", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также обнародовал некоторые цифры, относящиеся к периоду оккупации Киевщины.

"Военные действия в Киевской области продолжались более месяца. Враг стоял вплотную к столице. 15 громад Вышгородского, Бучанского и Броварского районов оказались под оккупацией. 270 населенных пунктов. За это время оккупанты убили почти 1400 мирных жителей Киевщины. В том числе - 38 детей. 280 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. А Буча стала для всего мира страшным свидетельством зверств и варварства российского агрессора", - подчеркнул Кличко.

Освобождение Киевщины показало, что Украина способна сражаться за свою волю и побеждать, подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев активно помогал в восстановлении пострадавших общин Киевской области.

В частности, в октябре 2022 года Киевсовет выделил 235 млн. гривен на восстановление 8 общин Киевской области, а в ноябре - 215 млн. гривен на восстановление двух общин Киевской области и других пострадавших регионов.