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Кличко посетил Чернигов и поблагодарил общину и мэра за помощь в обороне столицы

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Суббота 24 декабря 2022 16:04
Кличко посетил Чернигов и поблагодарил общину и мэра за помощь в обороне столицы Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Чернигов и выступил на сессии Черниговского городского совета. Он поблагодарил общину Чернигова от имени всех киевлян за то, что защитили от оккупантов не только свой родной город, но и столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на региональный телеканал.

"Хочу поблагодарить черниговцев, которые защищали свой родной город и также защищали столицу. Мы вам очень благодарны. За вашу позицию, за ваш патриотизм, за вашу стойкость. Мы ценим и никогда не забудем то, что вы делаете. Можете всегда рассчитывать на город Киев, на киевлян, которые бок о бок вместе с вами", - заявил Кличко.

Он также заверил, что Киев будет помогать в восстановлении пострадавшего от российских обстрелов Чернигова.

"Чернигов по качеству жизни в предвоенное время был примером для многих городов нашей страны, и также для Киева. И сейчас больно смотреть на разрушенные дома, разрушенную инфраструктуру. Но убежден, что мы все восстановим. Совместными усилиями, помогая друг другу", - отметил Кличко.

Мэр Киева также обратился к власти с призывом заниматься политикой после победы и поблагодарил мэра Чернигова за принципиальную позицию.

"Будем заниматься политикой, честной конкуренцией после победы. Сейчас не должно быть политики. Не должно быть политических флагов. Сегодня у нас единственный флаг, возле которого мы должны все объединиться. Флаг Украины. Желто-голубой. Хотел бы еще раз поблагодарить Владислава Анатольевича за позицию. Вас отметил и президент наградой за ваше мужество в те моменты, когда в Чернигове было очень сложно, и за то, как вы продолжаете защищать интересы черниговцев. Могу вас заверить: город Киев, Киевская община всегда находятся рядом", - подчеркнул Кличко.

Городской голова Чернигова также поблагодарил Виталия Кличко за помощь в восстановлении Чернигова.

Напомним, ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко Киевсовет в ноябре проголосовал за выделение Чернигову 100 миллионов гривен на восстановление поврежденных жилых домов и объектов критической инфраструктуры. Деньги уже поступили в Чернигов.

Еще 5 миллионов Киев направил на восстановление Новгород-Северской, Семеновской, Гордонянской и Коропской общин.

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Киев Чернигов Виталий Кличко
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