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Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Поворозника: что известно

Понедельник 30 июня 2025 15:10
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Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Поворозника: что известно Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника от исполнения обязанностей. Такое решение принято на время служебного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Мною принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, по результатам служебного расследования должно быть принято законное решение.

"На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что будет действовать согласно закону и никого покрывать не будет.

"Хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду", - подчеркнул Кличко.

Также мэр отметил, что к расследованию будут приобщены депутаты Киевсовета - инициаторы решения по Поворознику.

Как сообщалось, 10 июня Киевсовет на внеочередном заседании проголосовал за выражение недоверия первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику.

Напомним, что в апреле сообщалось, что Николай Поворозник остается первым заместителем главы КГГА. Решение главы военной администрации города уволить Поворозника с КГГА не касается его штатной должности в мэрии.

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КГГА Киев Виталий Кличко
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