ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко веде переговори про об'єднання з Тимошенко і Смешком, - джерела

Новини » Політика    27.05.2019 - 11:25
Кличко веде переговори про об'єднання з Тимошенко і Смешком, - джерела
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Кличко розраховує реанімувати УДАР перед виборами до Ради

Мер Києва Віталій Кличко для відновлення діяльності партії УДАР і участі в парламентських виборах веде переговори з Ігорем Смешком та Юлією Тимошенко. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенка йде на вибори до Ради".

Зокрема, джерело в команді Петра Порошенко запевнило, що Кличко вів переговори про об'єднання зі Святославом Вакарчуком та Ігорем Смешком, однак з першим спроби домовитися завершилися безрезультатно ще на старті. Що ж стосується Смешка, то з ним Кличко нібито був близький до досягнення угод, а сторони розглядали дві можливі конструкції такого союзу: або на базі УДАРу зі Смешком на чолі списку, або ж на базі партії Смешка "Сила і честь" з додаванням у назві слова "удар".

Крім того, за інформацією РБК-Украина, переговори про можливе об'єднання ведуться і з політичною силою Юлії Тимошенко. Також пропозиція Кличку надходила і від так званої "партії мерів" Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.

В УДАРі РБК-Україна, відповіли, що партія шукає шляхи для реалізації напрацювань і забезпечення змін в Україні".

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в січні запевняли, що Кличко може піти на вибори з партією УДАР .

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що партію "Слуга народу" президента Володимира Зеленського очолив Дмитро Разумков.

 

У Порошенка назвали можливих членів списку його партії на виборах
Новини України Віталий КличковыборыТимошенкоІгор Смешко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся