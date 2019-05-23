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Кличко звільнив керівників департаменту соцполітики КМДА

Новини » Політика    23.05.2019 - 13:14
Кличко звільнив керівників департаменту соцполітики КМДА
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Рішення було ухвалене після проведення фінансової перевірки

Мер Києва Віталій Кличко звільнив директора департаменту соціальної політики КМДА та доручив звільнити директора тендерного комітету цього департаменту і керівників структурних підрозділів, причетних до порушень законодавства. Таке рішення ухвалене після проведення перевірки фінансово-господарської діяльності департаменту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Зокрема, як заявили у Кличка, таке рішення було ухвалене також на підставі інформації, оприлюдненої в деяких ЗМІ та за зверненнями підприємців.

Під час перевірки, здійсненої департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, встановлені порушення, зокрема, тендерного законодавства, ігнорування принципів відкритості та прозорості, нехтування економією та ефективністю в роботі департаменту соціальної політики.

Матеріали аудиторської перевірки спрямовані до правоохоронних органів для відповідного реагування.

"Кожен чиновник повинен розуміти, що прийшов працювати на громаду, а не на власну кишеню. І, відзначу, перевірка ефективності використання бюджетних коштів триває і в інших департаментах", - відзначив Кличко.

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Новини України Віталий КличкоКМДА
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