Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Решение было принято после проведения финансовой проверки

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений, причастных к нарушениям законодательства. Такое решение принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

В частности, как заявили у Кличко, такое решение было принято также на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ и по обращениям предпринимателей.

Во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, установлены нарушения, в частности, тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики.

Материалы аудиторской проверки направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

"Каждый чиновник должен понимать, что пришел работать на общину, а не на собственный карман. И, отмечу, проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах", - отметил Кличко.