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Кличко звільнив Густєлєва через затягування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 13:02
Кличко звільнив Густєлєва через затягування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту Фото: Олександр Густєлєв (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка під час Колегії Київської міської державної адміністрації.

"Ще одне важливе питання, яке хвилює всіх киян і мене як мера. Сьогодні без попередження заїхав подивитися, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чую запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", - зазначив Кличко.

Він наголосив на тому, що все необхідне для завершення робіт на мосту було забезпечено.

"Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина - нерайдужна. У нас немає часу слухати чергові обіцянки чи скарги і нарікання на якісь проблеми. Кияни вимагають міст від мене. І згадуватимуть не вас, що ви не виконали взяте переді мною зобов’язання! Тому, переконаний, потрібно міняти менеджера проекту. І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, Олександра Густєлєва", - зазначив мер Києва.

Як повідомлялось, сполучення між правим і лівим берегами Києва по новому Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито до кінця року.

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Віталий Кличко
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