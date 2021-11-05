Кличко звільнив Густєлєва через затягування робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

"Ще одне важливе питання, яке хвилює всіх киян і мене як мера. Сьогодні без попередження заїхав подивитися, що відбувається на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чую запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", - зазначив Кличко.

Він наголосив на тому, що все необхідне для завершення робіт на мосту було забезпечено.

"Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина - нерайдужна. У нас немає часу слухати чергові обіцянки чи скарги і нарікання на якісь проблеми. Кияни вимагають міст від мене. І згадуватимуть не вас, що ви не виконали взяте переді мною зобов’язання! Тому, переконаний, потрібно міняти менеджера проекту. І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року, Олександра Густєлєва", - зазначив мер Києва.