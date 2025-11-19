Кличко рассказал о поддержке Киева для женщин-военных

По его словам, Киев осознает свою ответственность перед военными - после недавней встречи с ветеранами и защитницами, которые сейчас воюют, город принял решение начать новую программу - "Чекап для женщин-ветеранок".

"Она будет работать на базе 1-й и 8-й городских больниц. Также защитницы обращались с тем, что бронежилеты, которые выдают в армии, часто не подходят женщинам и не учитывают анатомических особенностей. Я дал поручение разработать порядок компенсации на приобретение женского бронежилета", - сказал Виталий Кличко.

Также он напомнил, что в столице действует программа "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц". Кроме того, работает "Киев Милитари Хаб" - место, где можно получить юридические консультации, психологическую поддержку для себя и семьи, помощь с переквалификацией и трудоустройством, а также социальное сопровождение.

Виталий Кличко отметил, что истории женщин-защитниц должны становиться более публичными для общества.

"Сегодня в рядах ВСУ служат более 70 000 женщин, среди которых более 5 500 - на передовой. Их участие в защите - это новая история армии. Женщины доказывают, что сила не имеет гендера. Об историях защитниц и их жизненном пути должны знать киевляне, украинцы. Их сила - пример для многих других. Поблагодарил тех, кто говорил сегодня о своем опыте", - подчеркнул мэр.