Кличко рассказал, как Киев поддерживает военных, ветеранов и их семьи: перечень программ

"Поздравил с Днем Защитников и Защитниц Украины всех наших военнослужащих и вручил 90 отличий от столицы киевлянам-защитникам. Сегодня в рядах ВСУ более 150 000 киевлян. Это люди, благодаря которым столица живет и работает. А город делает все, чтобы поддержать своих воинов. С начала года Киев от громады передал на фронт более 40 000 БпЛА различных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы, автомобили. В сентябре Киевсовет увеличил финансирование потребностей сил обороны и безопасности еще на 4 млрд грн - по программе "Защитник Киева". В целом это уже почти 11 млрд грн с начала 2025-го", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что особое внимание Киев уделяет социальной поддержке военных.

"Отдельное внимание уделяем социальной поддержке. По программе "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" уже выплачено более 950 млн грн на лечение, материальную поддержку и помощь семьям бойцов. Чтобы военные могли быстро и удобно получить нужные услуги, в городе работает Электронный кабинет защитника, где собрана вся информация о льготах, выплатах и соцподдержке. А Киев Милитари Хаб стал местом полного сопровождения военных и их семей - от юридической и психологической до помощи с трудоустройством и обучением", - рассказал Виталий Кличко.