Кличко о риске полного блэкаута в Киеве: готовимся к разным сценариям

"Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло - полного блэкаута, полного отключения. Однако готовимся к разным сценариям. И могу четко сказать: мы делаем все, чтобы каждый человек в городе понял, что мы о нем заботимся и ни одного человека в беде не оставим", - сказал он.

По словам Кличко, на данный момент было бы большой ошибкой, если бы местная власть не готовилась к разным сценариям.

"Если год назад кто-то в это же время в декабре начал бы рассказывать, что будет происходить в будущем - об убийствах людей, о войне, об изнасиловании, о геноциде - его бы не назвали здоровым человеком. Но сегодня, к сожалению, это страшная, строгая реальность. Мы не хотим никого держать в теплой ванне, но и пугать не хотим", - добавил мэр Киева.