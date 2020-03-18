Кличко закликає Кабмін зобов’язати підприємства перевести людей на віддалену роботу

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу або надати їм відпустки у зв'язку з карантином у Києві. Про це повідомляє прес-служба мера.

Він зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням, додав мер.

"Я звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу. І контролювати виконання керівниками такого розпорядження. Інакше ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації не врятують", - вважає Кличко.

Раніше повідомлялось, що в Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Ситуацію у Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Там підтвердили один випадок зараження коронавірусом.