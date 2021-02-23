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Кличко закликав уряд нарешті передати Гостинний двір громаді міста

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 15:57
Кличко закликав уряд нарешті передати Гостинний двір громаді міста Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

За його словами, ситуація з Гостинним двором стає критичною.

"Ще хотів би наголосити. І знову звернутися до уряду. Ситуація з Гостинним двором стає критичною. Та виглядає сьогодні навмисним затягуванням передачі об'єкта у власність громади столиці. Таке враження, що хтось хоче, щоб будівля розвалилася! В мене немає іншого пояснення після того, як місто пройшло всі довгі процедури, домоглося передачі об'єкта в державну власність. Залишається один крок – передача в комунальну власність. І тут раптом Мінкульт заблокував те, чого так довго ми добивалися з громадою Києва", - додав мер Києва.

Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.

"Я вважаю таку позицію Міністерства культури безвідповідальною і шкідливою! Уряд повинен нарешті поставити крапку в цій епопеї", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, Гостинний двір - пам'ятка національного значення, об'єкт культурної спадщини на Контрактовій площі (на Подолі) в Києві. Зведений в 1809 році замість старого двору (1760-ті роки, архітектор Іван Григорович-Барський).

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