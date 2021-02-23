Кличко закликав уряд нарешті передати Гостинний двір громаді міста
Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста.
Про це повідомляє його офіційний сайт.
За його словами, ситуація з Гостинним двором стає критичною.
"Ще хотів би наголосити. І знову звернутися до уряду. Ситуація з Гостинним двором стає критичною. Та виглядає сьогодні навмисним затягуванням передачі об'єкта у власність громади столиці. Таке враження, що хтось хоче, щоб будівля розвалилася! В мене немає іншого пояснення після того, як місто пройшло всі довгі процедури, домоглося передачі об'єкта в державну власність. Залишається один крок – передача в комунальну власність. І тут раптом Мінкульт заблокував те, чого так довго ми добивалися з громадою Києва", - додав мер Києва.
Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.
"Я вважаю таку позицію Міністерства культури безвідповідальною і шкідливою! Уряд повинен нарешті поставити крапку в цій епопеї", - підкреслив Кличко.
Нагадаємо, Гостинний двір - пам'ятка національного значення, об'єкт культурної спадщини на Контрактовій площі (на Подолі) в Києві. Зведений в 1809 році замість старого двору (1760-ті роки, архітектор Іван Григорович-Барський).