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Кличко закликав Зеленського та ВР не допустити недофінансування місцевих бюджетів на 7,5 млрд грн

Автор: РБК-Україна

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав не допустити втрати 7,5 млрд грн місцевими бюджетами.

Про це йдеться у його зверненні до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій, опублікованому на сайті Асоціації міст України, яку очолює Кличко.

"Українські громади - села, селища, міста - занепокоєні тим, що у нещодавно прийнятих Верховною радою України законах про підтримку підприємців на 2021 рік така підтримка передбачена шляхом коштів місцевих бюджетів. Зокрема, з наступного року припиняється зарахування до місцевих бюджетів частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Внаслідок такого рішення громади втратять 7,5 млрд гривень. Водночас держава втратить ефективний інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального", – йдеться у зверненні.

Кличко зазначає, що відрахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів було запроваджене у 2015 році як компенсація за зменшення надходжень від ПДФО з 75 до 60%, скасування субвенції на комунальне дорожнє господарство, низки інших податкових платежів.

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Місцевий акциз з пального для громад - це суттєвий фінансовий ресурс на розвиток: соціальна інфраструктура, місцеві дороги, освітні та медичні заклади, спортивні та дитячі майданчики.

"Скасування місцевого акцизу на пальне призведе до критичних соціальних наслідків для населення України. Громади втратять надійне джерело надходжень до місцевих бюджетів у часи економічної кризи, спричиненої пандемією і, як результат, можливість утримувати заклади освіти та охорони здоров’я; фінансувати зарплати вчителів, вихователів, лікарів; здійснювати закупівлі медикаментів та медичного устаткування, необхідних сьогодні для допомоги хворим на COVID-19. Адже, для багатьох громад акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети", - наголошує Кличко.

Кличко від імені Асоціації міст України також закликав президента України, голову Верховної ради, голів депутатських фракцій та груп підтримати збереження на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

"Переконаний, що це дозволить не допустити зростання дефіциту місцевих бюджетів та сприятиме забезпеченню фінансової спроможності місцевого самоврядування як здобутку децентралізації", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект для недопущення розбалансування місцевих бюджетів. За відповідний проект закону №3118 проголосували 305 народних депутатів.

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