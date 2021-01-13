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Кличко закликав уряд дозволити навчання у молодшій школі під час локдауну

Київ, Середа 13 січня 2021 16:23
Кличко закликав уряд дозволити навчання у молодшій школі під час локдауну
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією ухвалити рішення, що дозволить під час локдауну навчання в молодшій школі.

Про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу.

"Столичні школи, після канікул, розпочали дистанційне навчання. Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів - неефективне", - підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати.

"Сподіваюсь, уряд дослухається та ухвалить виважене і логічне рішення", - наголосив Віталій Кличко.

Дитячі ж садочки, за словами мера, працюють під час локдауну у звичному режимі.

Як відомо, на сьогодні в столиці на карантин не зачинений жоден із дитячих садків. Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках. Наповненість дітей - майже 50 відсотків.

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