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Кличко закликав Київраду визначитись з кандидатурою Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради ухвалити рішення про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю.

Про це він заявив під час засідання Київради.

Він наголосив, що Київ першим вводить таку посаду.

"Ми повинні розглянути питання про призначення Уповноваженого з прав людей з інвалідністю. Київ першим вводить таку посаду. Бо ми робимо наше місто безбар’єрним і зручним для всіх його мешканців. Зокрема, доступним до різних сфер життя для людей з інвалідністю. Тому цю роботу треба зробити більш системною і ефективною. Це дуже важливо. І я прошу вас підтримати таке рішення", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні Кличко також закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу в Бабиному Яру.

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Новини України Віталий КличкоКиїврадаинвалидность
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