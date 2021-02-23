Кличко закликав Київраду розглянути питання меморіалу в Бабиному Яру після депутатських слухань

Про це він заявив на початку засідання Київради.

Кличко запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проекту.

"Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд "Бабин Яр" представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради", - сказав Віталій Кличко.

Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.