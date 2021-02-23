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Кличко закликав Київраду розглянути питання меморіалу в Бабиному Яру після депутатських слухань

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 13:54
Кличко закликав Київраду розглянути питання меморіалу в Бабиному Яру після депутатських слухань Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу в Бабиному Яру.

Про це він заявив на початку засідання Київради.

Кличко запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проекту.

"Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд "Бабин Яр" представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради", - сказав Віталій Кличко.

Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.

Нагадаємо, 27 січня члени постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації "Фонд Пам’яті "Бабин Яр" трьох земельних ділянок на території урочища.

У Бабиному Ярі планують реалізувати проект з комплексної меморіалізації та створити музей Голокосту коштами приватних донорів. Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.

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