Кличко закликав депутатів остаточно розірвати договір з забудовником на Осокорках

Засідання Київради заплановане на 31 січня

Мэр столицы Виталий Кличко призвал Киевраду рассмотреть 31 января решение о расторжении договора аренды земли с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Кличко напомнил, что городская власть предоставила возможность "Контактбудсервису" ко второму чтению оплатить долги городу, прекратить судиться с городом по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной громадой по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки.

"Застройщик после этого, как мы говорили, представил на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам – проект застройки. Но к нему были замечания, которые "Контактбудсервис" должен учесть до следующего заседания Градостроительного совета. И, вместо этого, вчера застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что застройщик апеллирует тем, что имеет разрешительные документы на строительство. По данным профильного департамента КГГА, освоение участка должны были начать еще в 2008 году. И "Контактбудсервис" должен городскому бюджету свыше 65 млн гривен за аренду земли.

Напомним, 6 декабря 2018 года депутаты Киевсовета поддержали в первом чтении решение о расторжение договора аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках.

РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко попал в больницу в Австрии. Сколько он там пробудет пока неизвестно.