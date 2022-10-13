Кличко: президент Еврокомиссии назвала ракетный террор РФ преступлением против человечества

Мэр Киева Виталий Кличко дистанционно принял участие во встрече мэров - участников ассоциации Eurocities с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Она назвала действия России преступлением против человечества и заверила дальнейшую поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.
"Сегодня в формате онлайн принял участие во встрече мэров – участников ассоциации Eurocities с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мэры европейских городов встречались в Брюсселе. Прежде всего проинформировал участников мероприятия о последствиях ракетных ударов по центру Киева и инфраструктуре города, нанесенных российскими террористами 10 октября. Подчеркнул, что такая массированная атака на столицу - еще одно свидетельство того, что россия стремится уничтожить критическую инфраструктуру, запугать украинцев, совершает геноцид украинского народа", - сообщил Виталий Кличко.
Он также поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина нуждается в большей помощи. В первую очередь, увеличении поставок современного оружия, объемов экономической и финансовой помощи, еще более суровых санкциях против России.
В свою очередь, президент Еврокомиссии заверила, что европейские партнеры осознают: Украина ведет сегодня битву за свободную Европу, битву за демократию.
"Мы благодарны за то, что вы делаете, и будем поддерживать вас всеми возможными средствами. Мы понимаем, что мы должны максимально объединять усилия. Потому что это - атаки, на которые нельзя закрывать глаза. То, что совершает Россия, - это преступление против человечества. Мы не сможем компенсировать потери украинского народа, но будем помогать в этом сражении, понимая, какую высокую цену платит Украина", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Также она сообщила, что 25 октября в Берлине состоится большая конференция, на которую соберутся эксперты со всего мира для обсуждения вопроса о восстановлении Украины.
Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.
Ранее президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.
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