Кличко предупредил глав РГА Киева об ответственности за отсутствие укрытий

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил глава столицы Виталий Кличко на коллегии КГГА.

Районы должны увеличить количество укрытий

В частности, Кличко напомнил главам районов Киева о персональной ответственности за отсутствие убежищ.

"Сегодня на коллегии КГГА поручил главам районов столицы определить приоритетность использования средств на обустройство укрытий. И не заниматься саботажем этого вопроса", - заявил мэр Киева.

По его словам, сейчас неотложная задача для глав районов, которые являются распорядителями средств, выделяемых городом, - увеличение количества и надлежащее обустройство убежищ.

"Главы районов должны оперативно реагировать на все обращения и устранять недостатки. Так как, хотя и назначены Президентом, несут персональную ответственность перед жителями", - заявил Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что в Киеве сегодня есть почти 4400 укрытий разных типов и форм собственности. В 2022-2026 годах город направил на строительство, ремонт и обустройство укрытий около 7 млрд грн. Однако райадминистрации освоили не все средства.

Мобильные укрытия появятся на остановках

"Отдельно обсудили вопрос установки мобильных укрытий. В прошлом году районы, получив на это средства, укрытий не установили и средства вернулись в городской бюджет. А на этот год с запросом денег на установку мобильных укрытий не обращались!" - отметил Кличко.

Следовательно, городу пришлось находить возможности решать вопросы без участия районов.

В частности, первую партию - 14 мобильных укрытий - в ближайшее время установит "Киевпасстранс" на остановках общественного транспорта, рассказал глава столицы.

"Кроме этого я обратился к бизнесу помочь городу. И первое укрытие за средства меценатов вчера установили на Берестейском проспекте, рядом с остановкой нескольких маршрутов троллейбусов "Парк Ивана Багряного", - сообщил Кличко.

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Он призвал глав районов не отстраняться от вопроса установки мобильных укрытий.

"Игнорирование вопроса буду расценивать как саботаж! И конкретные фамилии "деятелей" обнародую для киевлян, жителей районов, где руководители не будут работать над установкой укрытий", - подчеркнул мэр Киева.