Кличка потрапив до лікарні у Австрії

Мер Києва був госпіталізований після форуму в Давосі

Мэр Киева Виталий Кличко находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Виталия Кличко Оксану Зиновьеву.

По ее словам, 26 января Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

"У него обострение последствий старой травмы спины. Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии", - сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что травма не связана с прогулкой на лыжах. Зиновьева также добавила, что хирургических вмешательств не было.

Кроме того, пресс-секретарь не назвала дату возвращения мэра к своим обязаностям в Киеве. При этом добавила, что в связи с тем, что произошло, мэр отложил рабочий визит в Осло.

Напомним, Виталий Кличко на прошлой неделе находился на экономическом форуме в Давосе.

В частности, на Всемирном экономическом форуме мэр Киева рассказывал об внедрение в столице Украины smart-технологий.