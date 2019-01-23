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Кличко у Давосі розповів про впровадження в Києві smart-технологій

Новини » Політика    23.01.2019 - 16:07
Кличко у Давосі розповів про впровадження в Києві smart-технологій
Фото: kiev.klichko.org

Кличко взяв участь у дискусії "Розумне фінансування розумних міст"

Мер Києва Віталій Кличко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі взяв участь у дискусії "Розумне фінансування розумних міст". Захід за участі мерів Давоса та Санкт-Галена, представників великих фінансових компаній, влаштували в мерії Давоса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Новітні технології в управлінні стають все важливішими і ми повинні співпрацювати, щоб робити наші міста "розумними". Систему управління смарт-сіті у Києві ми почали втілювати 4 роки тому саме після успішних переговорів у Давосі. Тоді ми тут домовилися з німецькою компанією SAP, яка допомогла втілити в українській столиці перший проект "розумного" міста - відкритий бюджет. Сьогодні ми вже маємо чимало технологічних  проектів, які успішно працюють у різних сферах життєдіяльності міста. Це і міський дата-центр, і картка киянина, онлайн запис до лікаря, електронна черга до дитсадків, система відеоспостереження "Безпечна столиця", система електронних петицій і багато іншого. Ми продовжуємо робити Київ "розумним" і продовжуємо обмінюватися корисними ідеями з іншими містами. - Як сьогодні тут, у Давосі", - зазначив Кличко. 

Мер Сент-Галлена Томас Шейтлін презентував інновації "Смарт сіті- зроблено в Швейцарії", над втіленням яких сьогодні працюють швейцарці.

Під час дискусії, зокрема, обговорили як міста можуть співпрацювати, щоб залучати фінансування, інвестиції у впровадження технологій та іновацій в муніципальне управління.

"Розумним" технологіям, діджиталізації різних сфер присвячено чимало заходів та дискусій цьогорічного Давосу.

Кличко також візьме участь з братом Володимиром у дискусії "Смарт-сіті. Смарт-спорт", яка відбудеться в Українському домі в Давосі. Запрошений мер Києва і на ланч-спілкування, який традиційно влаштовує в Давосі видання "Washington Post”. І на який збираються впливові світові політики, фінансисти, представники великого бізнесу, науки.

Під час форуму також заплановані зустрічі Кличка з  представниками ділових кіл.

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