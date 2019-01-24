Кличко: Давос завжди приносить Києву нові проекти розвитку

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко розповів про переговори у Давосі

Переговори і домовленості під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі приносять Києву нові проекти та нові ідеї, які згодом втілюють у столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у коментарі журналістам у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Систему управління "Смарт-Сіті" в Києві ми почали запроваджувати 4 роки тому саме після успішних переговорів у Давосі. Тоді ми тут домовилися з німецькою компанією SAP, яка допомогла втілити в українській столиці перший проект "розумного" міста - відкритий бюджет. Також 2 роки тому тут у мене була зустріч з представниками UBER, і за кілька місяців таксі цієї компанії вже поїхали київськими вулицями. Саме в Давосі відбулися переговори з представниками ІКЕА, і вже цього року компанія відкриє в Києві перший зі своїх магазинів в Україні. Прихід ІКЕА на наш ринок - це серйозний сигнал для інших великих інвесторів. Я дуже радий, що протягом кількох останніх років понад 60 відсотків всіх інвестицій в Україну приходять саме в столицю. І ми продовжуємо шукати і залучати нові інвестиції, нові технології задля розвитку нашого міста", - наголосив мер Києва.

Під час Всесвітнього економічного форуму Кличко взяв участь у дискусії "Розумне фінансування розумних міст", яку влаштували в мерії Давоса. В обговоренні, де йшлося про те, як міста можуть співпрацювати, щоб залучати фінансування, інвестиції у впровадження технологій та інновацій, брали участь мери Давоса та Санкт-Галлена, представники великих фінансових компаній.

"Ми обговорювали розвиток "смарт-сіті". Ця програма сьогодні в тренді. Бо це - нові технології, які дають можливість ефективного муніципального управління і комфортного життя та комфортного сервісу для мешканців міст. І Київ не пасе задніх у втіленні інновацій. Сьогодні ми вже маємо чимало технологічних проектів, які успішно працюють у різних сферах життєдіяльності міста. Це і міський дата-центр, і картка киянина, онлайн-запис до лікаря, електронна черга до дитсадків, система відеоспостереження "Безпечна столиця", система електронних петицій і багато іншого. Ми продовжуємо робити Київ "розумним" і продовжуємо обмінюватися корисними ідеями з іншими містами. Зокрема, тут, у Давосі", - сказав Кличко.

"Розумним" технологіям, діджиталізації різних сфер присвячено чимало заходів та дискусій цьогорічного Всесвітнього економічного форуму. Мер Києва також взяв участь з братом Володимиром у дискусії "Смарт-сіті. Смарт-спорт", яка відбулася в Українському домі в Давосі.

"Давос – це місце, де впливові люди з усього світу обговорюють під час зустрічей найактуальніші проблеми - політичні, економічні, управлінські. І один з викликів, який доводиться сьогодні вирішувати багатьом містам світу - це забезпечення комфортних умов для життя їх мешканців. І новітні смарт-технології допомагають у цьому. Сьогодні від мене, як мера, кияни чекають саме створення комфорту і якості сервісу в столиці. І я роблю все, щоб це забезпечити", - наголосив Кличко.

У Давосі мер української столиці візьме участь у ланчі, який традиційно влаштовує видання Washington Post. І на який збираються впливові світові політики, фінансисти, представники великого бізнесу, науки. Заплановані також зустрічі Кличко з представниками ділових кіл.