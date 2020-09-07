Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів, які не проголосують за кошти транспортникам

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

На минулому засіданні Київрада знову не прийняла рішення про додаткове фінансування

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів Київради, які не проголосують за виділення додаткових коштів транспортникам.

Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає "Офіційний портал Києва".

За його словами, на минулому засіданні Київради знову не прийняла рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників - для виплати заробітних плат працівникам метрополітену і "Київпастрансу". Тому працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат, за втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень. Коли метро тимчасово не працювало, а наземний транспорт перевозив пасажирів на спецрежимі.

"Щоб забезпечити стабільну роботу метрополітену та своєчасну виплату зарплат, обсяги бюджетних асигнувань підприємству потрібно збільшити на 162 мільйони гривень. А в "Київпастрансі" заборгованість по зарплаті вже склала понад 77 мільйонів гривень", - зазначив Кличко.

За його словами, профспілки неодноразово зверталися до Київради забезпечити роботу транспортної сфери та надання послуг з перевезення киян, вимагають оприлюднити прізвища усіх депутатів, які не голосували за таке рішення.

"Бо кого-то "випадково" не було в залі. Хто не "доїхав", а хтось - проігнорував голосування. А більшість з нинішніх депутатів знову йдуть на вибори. І знову будуть розповідати киянам, як будуть захищати їх інтереси і розвиток столиці. Тому, якщо на засіданні цього тижня ми не приймемо рішення про фінансову підтримку підприємств-перевізників, - буде опублікований весь список - хто і як з депутатів голосував. І потім нехай пояснюють людям свої політичні мотиви", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що транспортники закликають Київраду збільшити фінансування для виплати зарплат за збитки від карантину.