Транспортники закликають Київраду збільшити фінансування для виплати зарплат через збитки від карантину

Фото: метро у Києві (РБК-Україна)

Транспортники закликають депутатів ухвалити відповідне рішення на найближчому засіданні, що відбудеться 3 вересня

Столичні транспортники закликають депутатів Київради ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам. Інакше працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Офіційний портал Києва" з посиланням на відповідні заяви до столичної влади від представників профспілок КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс".

Так, втрата доходів КП "Київський метрополітен" у період із 17 березня до 25 травня 2020 року складає близько 621 млн грн. У звичайних умовах підприємство мало отримати в середньому 277 млн грн доходів на місяць від перевезень. На виплату заробітної плати КП "Київський метрополітен" витрачає до 200 млн грн на місяць.

Тобто, як ідеться у зверненні, із 17 березня до 25 травня метрополітен взагалі не отримав доходів від перевезення.

Окрім того, внаслідок карантинних обмежень пасажиропотік у підземці значно зменшився. Якщо до карантину метрополітен перевозив до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то зараз - до 1 млн пасажирів.

"Із метою забезпечення стабільної роботи підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, необхідно збільшити обсяги бюджетних асигнувань для КП "Київський метрополітен" на суму не менше ніж 162 млн грн. Унаслідок зменшення доходів у КП "Київський метрополітен" виникне дефіцит коштів і ризик невиплати зарплати вже у жовтні-листопаді 2020 року", - ідеться у зверненні профспілки.

Водночас у КП "Київпастранс" заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31 серпня склала 77,4 млн грн. А фінансовий результат КП "Київпастранс" за січень-липень 2020 року був від’ємний і склав -178,5 млн грн.

У зверненні представники профспілки наголошують, що на період карантинних обмежень втрата доходів підприємства за місяць сягнула 162,2 млн грн. Тобто підприємство під час суворих обмежень отримувало 6,3 млн грн середнього доходу на місяць. У той час, як у звичайних умовах середній дохід КП "Київпастранс" за місяць складає 169,2 млн грн.

Транспортники закликають депутатів Київради на найближчому засіданні, що відбудеться 3 вересня, ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств "Київський метрополітен" та "Київпастранс", щоб вони могли виплачувати зарплату працівникам і надалі забезпечувати перевезення пасажирів у звичному режимі.

Нагадаємо, цьогоріч під час запровадження суворих карантинних обмежень столичний метрополітен припинив перевезення пасажирів на період із 17 березня до 25 травня. У цей час у посиленому режимі працювали ремонтні бригади метрополітену.

На станціях, зокрема, здійснювали роботи із заміни колійного полотна, рейок, електрообладнання, переоснащення мережі освітлення, пожежогасіння, вентиляційного та насосного обладнання тощо.

Наземний громадський транспорт столиці працював у спецрежимі, оскільки місто мало забезпечити довезення до роботи медиків, а також працівників стратегічних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.