Кличко пообещал обнародовать список депутатов, которые не проголосуют за средства транспортникам

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

На прошлом заседании Киевсовет снова не принял решение о дополнительном финансировании

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение дополнительных средств транспортникам.

Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает "Официальный портал Киева".

По его словам, на прошлом заседании Киевсовет снова не принял решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков - для выплаты заработных плат работникам метрополитена и "Киевпасстранса". Поэтому работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат, из-за потери доходов предприятий во время строгих карантинных ограничений. Когда метро временно не работало, а наземный транспорт перевозил пассажиров в спецрежиме.

"Чтобы обеспечить стабильную работу метрополитена и своевременную выплату зарплат, объемы бюджетных ассигнований предприятию нужно увеличить на 162 миллиона гривен. А в "Киевпастрансе" задолженность по зарплате уже составила более 77 миллионов гривен", - отметил Кличко.

По его словам, профсоюзы неоднократно обращались в Киевсовет обеспечить работу транспортной сферы и предоставление услуг с перевозки киевлян, требуют обнародовать фамилии всех депутатов, которые не голосовали за такое решение.

"Потому что кого-то "случайно" не было в зале. Кто не "доехал", а кто-то проигнорировал голосование. А большинство же из нынешних депутатов снова идут на выборы. И снова будут рассказывать киевлянам, как будут защищать их интересы и развитие столицы. Поэтому, если на заседании на этой неделе мы не примем решение о финансовой поддержке предприятий-перевозчиков, - будет опубликован весь список - кто и как из депутатов голосовал. И потом пусть объясняют людям свои политические мотивы", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что транспортники призывают Киевсовет увеличить финансирование для выплаты зарплат за убытки от карантина.