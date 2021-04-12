Кличко: повний локдаун вважають доцільним ізраїльські і європейські фахівці

"Ізраїль, як ви знаєте, спочатку суворими заходами - тотальним локдауном, а потім масовою вакцинацією населення, подолав складну ситуацію з розповсюдженням вірусу. Приблизно про те ж говорять і фахівці німецького інституту Коха, з якими я спілкуюся, і українські відомі фахівці. Я сподіваюся, що ті, хто сьогодні ухвалюють рішення, усвідомлюють всю відповідальність за дії, від яких сьогодні залежить здоров'я і життя українців", - наголосив він.

Крім того, під час брифінгу лікар медичного центру "Рамат Авів" у Тель-Авіві Борис Бриль теж запевнив, що пандемію у Ізраїлі приборкали завдяки обмеженням пересування та контактів.

"Суворими обмеженнями переміщення людей між містами, пересування в межах одного кілометра з жорсткими штрафами і блокпостами вдалося приборкати пандемію. Якщо ми говоримо про скорочення передачі вірусу, потрібно скорочення контактів. А скорочення контактів - це тільки за допомогою локдауну. Це якщо ми говоримо про доказову медицину, а не про розмови на кухні або на вулиці", - заявив Борис Бриль.

Ізраїльський медик наголосив на тому, що немає сенсу вводити локдаун у окремих регіонах, не обмежуючи пересування громадян по країні.

"І якщо зробити це тільки у своєму дворі, а з іншого двору буде хтось приходити, або з іншого міста, буде так само заражати людей. Обмеження пересувань між регіонами природно виправдано, тому що це один із способів запобігти передачі вірусу. Скорочення контактів по всім епідеміологічним нормам скорочує передачу вірусу і рятує якомога більше життів", - підсумував медик.