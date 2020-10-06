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Кличко підсвітив Подільско-Воскресенський міст та заявив про його відкриття до кінця року

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 12:21
Кличко підсвітив Подільско-Воскресенський міст та заявив про його відкриття до кінця року
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

Наразі тривають роботи на всіх майданчиках будівництва мостового переходу

На арочному мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"На завершальному етапі будівництво арочного мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тут вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор. Змонтовані всі нові ванти, міст почали опускати в проектне положення. Сьогодні ми увімкнули освітлення на всіх ділянках цього великого об'єкта. Робимо все, щоб до кінця року відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським. А наступним етапом буде будівництво метро на Троєщину", - повідомив Кличко.

Друзі! На завершальному етапі будівництво арочного мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тут вже закінчили і монтаж освітлення. Тепер міст сяятиме

Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

За його словами, тривають роботи на всіх майданчиках будівництва мостового переходу. Спеціалісти з Бельгії вже завершили монтаж прогонової будови заїзду на міст з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиці Верхній Вал.

Загальна вага металоконструкцій - 780 тонн, довжина - 143 метри. Встановлюватимуть конструкцію з допомогою потужної спецтехніки та плавзасобів. Завершити ці роботи планують до кінця жовтня.

Також тривають роботи з будівництва ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю. Облаштовують і огороджуючі конструкції перегінних тунелів метрополітену, здійснюють земляні роботи, а також роботи з влаштування насипу.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів, які вулиці Києва будуть відремонтовані наступного року.

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