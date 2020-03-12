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Кличко підтвердив, що залишитися на посаді мера йому допоміг Джуліані

Новини » Політика     12.03.2020 - 15:48
Кличко підтвердив, що залишитися на посаді мера йому допоміг Джуліані
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Адвокат Трампа просив радника Зеленського залишити Кличко мером Києва

Колишній мер Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джуліані спілкувався з радником президента України Володимира Зеленського, закликаючи залишити мера Києва Віталія Кличка на посаді. Про це Кличко розповів в авторському проекті "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

При цьому Кличко додав, що Джуліані не політик, і не може впливати на українську політику.

"Я знайомий з ним з 2006 року. Він - один з найуспішніших мерів у світі, має дуже великий досвід, ми з ним неодноразово зустрічалися, обговорювали проблеми Києва і самоврядування", - розповів він.

Проте все ж Кличко визнав, що Джуліані його врятував, і не бачить в цьому нічого поганого.

"Це навіть добре, що я можу звернутися до Дональда Трампа, Джуліані й т.д. Нехай Ткаченко та інші знайдуть таку можливість - до кого звернутися, не маючи авторитету у світі... Я, маючи авторитет, розмовляю з політиками по всьому світу, роблю все, щоб Київ був кращої столицею планети, Україна теж зайняла належне їй місце. Потенціал у нас є", - підкреслив мер Києва.

Раніше мер Києва розповів, за якої умови можуть закрити метро й обмежити роботу транспорту.

Нагадаємо, карантин у Києві через коронавірус вводиться 12 березня, у зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл.

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Новини України Віталий КличкоКиївДональд Трамп
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