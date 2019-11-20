Кличко підняв ціну ремонту Шулявського мосту, - "Наші гроші"

Київрада додатково виділила кошти на реконструкцію Шулявського мосту. Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на системи "Прозорро" і ".007".

Як зазначається, у листопаді ТОВ "Північно-український будівельний альянс" отримало 88,52 млн гривень із 227,67 млн гривень. Минулого року ця компанія виграла тендер на будівництво мосту за 598,5 млн гривень.

"У жовтні 2019 року вартість договору збільшили додатковою угодою на 227,67 млн грн. Отже, реконструкція подорожчала на третину - до 814,52 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Замовник пояснив подорожчання тим, що з літа 2018 року зросли індекс споживчих цін і ціни на матеріально-технічні та трудові ресурси, а також змінилися діючі нормативи щодо визначення рівня прибутку та адміністративних витрат.

Нагадаємо, раніше видання "Наші гроші" писало, що керівник Київської міської державної адміністріції Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до більше 1 млрд грн кошторисною вартістю робіт.

РБК-Україна писало, що у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекрили та розпочали демонтаж конструкцій. Міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.