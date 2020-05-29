Кличко планує втретє висуватися в мери Києва

Очільник столиці Віталій Кличко заявив про намір втретє йти на вибори мера Києва. Офіційне оголошення Кличко зробить, коли почнеться виборча кампанія.

Про це мер столиці розповів під час інтерв'ю Радіо НВ.

За словами Кличка, він проситиме жителів Києва дати йому можливість реалізувати незакінчені проекти.

"Зараз я можу сказати попередньо. Так, я буду брати участь у місцевих виборах", - заявив він.

Крім того, партія Кличка "УДАР" планує провести ребрендинг перед походом на місцеві вибори. Багато членів партії вже готуються до виборів.

"Є думка, зробити ребрендинг "УДАР". Найближчим часом ми вже визначимося та представимо виборцям програму та ключові принципи", - додав Кличко.

Нагадаємо, можливість висування в мери Києва нещодавно прокоментував головний санлікар Віктор Ляшко, назвавши похід на місцеві вибори "цікавою пропозицією".

Крім того, в партії "Голос" не виключають, що відомий ведучий Сергій Притула може піти на вибори мера Києва, але сам шоумен поки не готовий підтвердити свою участь.