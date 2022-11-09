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Кличко проверил, как происходит восстановление столичных домов после российских обстрелов

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Среда 09 ноября 2022 19:28
Кличко проверил, как происходит восстановление столичных домов после российских обстрелов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлия Бойко

Восстановление нескольких столичных домов, наиболее пострадавших от российских обстрелов, практически завершено, люди возвращаются в свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко после проверки хода ремонтных работ.

"В начале лета мы приступили к восстановительным работам 16 наиболее поврежденных обстрелами российских варваров жилых домов. Сегодня уже осмотрел дома на проспекте Свободы и Ирпенской улицы, где работы практически завершили. И люди возвращаются в свои дома. До конца года завершат и ремонтные работы в трех домах рядом (на проспекте Свободы и улицы Межовой), которые также получили повреждения от взрывной волны. Там ремонтируют и утепляют фасад и проведут частичные ремонты в квартирах, где это необходимо", - заявил Кличко.

Он посетил пятиэтажное здание на проспекте Свободы в Подольском районе, который пострадал в марте этого года, когда снаряд разорвался в 4 метрах от его стены.

По словам Кличко, на сегодня на объекте практически завершили строительные работы: фасад полностью отремонтирован и утеплен, восстановлены внутренние инженерные сети, почти завершен ремонт квартир и мест общего пользования, которые получили повреждения.Кличко проверил, как происходит восстановление столичных домов после российских обстрелов

Ремонт 29-этажного дома на Ирпенской улице, во двор которого в конце марта попала российская ракета, также завершен.

"На сегодня полностью отремонтировали фасад и места общего пользования. Практически завершили ремонты поврежденных квартир и восстановление инженерных сетей. Отремонтировали лифты в 3 и 4 подъездах", - сообщил мэр Киева.

Кличко также отметил, что в столице ракетными обстрелами повреждены более 650 инфраструктурных объектов и жилых домов. На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов выделило правительство.

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Киев Виталий Кличко
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