Кличко получил награду European Future Award и призвал Европу к солидарности с Украиной

Мэр Киева Виталий Кличко призвал европейские страны к солидарности с Украиной в борьбе против российского вторжения. Об этом он заявил в видеообращении во время церемонии вручения премии European Future Award в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью в Deutsche Presse-Agentur.

Расчет кремля и отказ от капитуляции

Мэр столицы подчеркнул, что путин жестокими бомбардировками стремится покорить Украину и заставить миллионы людей уехать в Европу.

"Мы больше никогда не хотим войны в Европе. Мир нуждается в нашей общей ответственности. Свобода нуждается в людях, которые защищают друг друга", - сказал Кличко.

По его словам, российский президент надеется, что европейские страны устанут от поддержки и вынудят Украину капитулировать.

"Но этого никогда не произойдет", – уверен глава столицы.

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Он рассказал, что планировал лично прибыть в Берлин для получения награды "Европейское будущее", но решил остаться в Киеве из-за ежедневных российских обстрелов.

Мэр подчеркнул, что именно надежда на общее будущее в Европе дает украинцам силы продолжать сопротивление.

Значение премии European Future Award

Премией European Future Award, проходящей под патронатом вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля, отмечают деятелей, которые защищают свободу, права человека, солидарность и укрепляют европейское единство.

Жюри подчеркнуло, что деятельность Кличко выходит за пределы защиты Киева и Украины, ведь его работа – это защита права людей жить свободно и самостоятельно выбирать собственное будущее.