Кличко має намір брати участь у наступних виборах мера Києва

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко має намір брати участь у наступних місцевих виборах. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, у нього є можливість жити в будь-якій країні світу.

"Я знаю, що таке європейські цінності і європейські стандарти життя ... І такі ж стандарти я роблю в своєму місті, тому що пов'язую з ним своє майбутнє ... Я буду балотуватися на наступних виборах, тому що багато проектів я повинен ще реалізувати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що після звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації залишиться київським міським головою. Він підкреслив, що сьогоднішнє рішення Кабміну має затвердити президент України Володимир Зеленський.

"Але одне можу сказати - я залишаюся київським міським головою ... Я буду боротися не за крісло, не за посади, а за можливість киян, за ключові принципи", - зазначив мер.

У липні глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що з Кличком є ​​принципова домовленість викорінити корупцію в столичній владі. Через місяць на брифінгу Богдан зазначив, що Кличко втратив контроль над столицею і повинен покинути пост глави КМДА.