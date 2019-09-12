Кличко оголосив консультації щодо розпуску Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про консультації щодо дострокового припинення повноважень Київради. Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що Кличко зробив відповідну заяву перед початком пленарного засідання Київради, яке не зібрало кворуму. Він також заявив, що на засідання не прийшли депутати, з якими "працює" влада.

"Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій і груп про дострокове припинення повноважень Київради 8 скликання", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА, яке було ініційовано офісом президента. До цього глава Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що з Кличком була домовленість, від дотримання якої залежало його подальше перебування на чолі КМДА. Однак вже через місяць Богдан зазначив, що Кличко втратив контроль над Києвом.

У той же час він залишається міським головою Києва.

"Президент повинен підписати подання, якщо він підпише, воно буде вступати в силу, але одне можу сказати - я залишаюся київським міським головою ... Я буду боротися не за крісло, не за посади, а за можливість киян, за ключові принципи", - зазначив Кличко.