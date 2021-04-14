Кличко звернувся до центральної влади щодо можливої зовнішньої агресії

"Сьогодні ворог впритул підвів свої війська до кордонів нашої держави. Він прагне посіяти страх і паніку серед українських громадян. Спровокувати внутрішнє протистояння. Асоціація міст України звертається до кожного українця: не бійтесь! Не вірте неперевіреній інформації та не поширюйте її. Залишимо страх ворогу. Холодний розум та впевненість роблять нас сильними. Ми на своїй землі. За нами - правда, тому нас підтримує весь світ", - наголосив Кличко.

Також він звернувся до центральної влади.

"Центральна і місцева влада мають виступити єдиним фронтом. Місцеве самоврядування є надійною опорою держави. Ми маємо пригадати події 2014 року, коли завдяки єдності, спільними зусиллями ми змогли зупинити "русский мир". Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу. Силу єдності. Зі свого боку, ми - представники місцевого самоврядування, міські голови, висловлюємо готовність вживати всіх заходів захисту нашої країні. У кожному регіоні ми зробимо все належне для підтримки територіальної оборони, збереження громадського порядку, безперебійної роботи систем життєзабезпечення міст", - зазначив він.

Лідер партії "УДАР", звертаючись до політиків, також закликав їх залишити партійні суперечки.

"Асоціація міст України закликає представників політичних сил відкинути всі протиріччя та продемонструвати спільну позицію, ми маємо відкласти свої партійні прапори задля захисту головного прапорі - прапора України. Ми віримо в силу української армії. Ми довіряємо українським дипломатам. Ми пам’ятаємо, що ті, хто стоять на передньому краї, потребують міцного тилу. Тому наше завдання сьогодні забезпечити сильний тил нашим воїнам та дипломатам. Сьогодні час єднатись. Єднатись, щоб вистояти. Єднатись, щоб перемогти. Слава Україні", - підсумував Кличко.