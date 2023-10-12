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Кличко обсудил с руководителями IRI дальнейшую поддержку Украины и развитие демократии

Четверг 12 октября 2023 19:47
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Кличко обсудил с руководителями IRI дальнейшую поддержку Украины и развитие демократии Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с региональным руководством американской неправительственной организации Международного Республиканского Института (IRI) и обсудил помощь Украине и актуальные вопросы местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился с директором американской неправительственной организации Международный Республиканский Институт (IRI) в Украине Майклом Дракманом и старшим региональным директором по Евразии IRI Стивеном Никсом. Обсудили ситуацию в Украине и в Киеве. В частности, также вопросы местного самоуправления и усилия громад в контексте вызовов, которые встали перед ними накануне сложной зимы", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что американские партнеры засвидетельствовали поддержку борьбы Украины Соединенными Штатами и заверили, что продолжат делать все, чтобы эта поддержка не ослаблялась со стороны всех политических сил США.

Кличко подчеркнул, что Международный Республиканский Институт продолжает дело известного американского сенатора, большого друга Украины, который последние 25 лет своей жизни возглавлял эту организацию. Маккейн многое сделал для содействия и поддержки демократических преобразований в Украине, внедрения необходимых реформ.

Также поддерживал Украину в ее противостоянии российской агрессии, возглавлял работу Сената США по помощи Украины и по введению санкций против России в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принял участие в саммите Института Стерна Стюарта в Германии как один из ключевых спикеров и говорил об усилении поддержки Украины и важности реформ.

Кроме того, Кличко встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил обеспечение Украины дальнобойным оружием.

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Виталий Кличко
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