Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Кличко обсудил с министром обороны Эстонии увеличение поддержки ВСУ западными партнерами

Фото: Кличко обсудил с министром обороны Эстонии Певкуром увеличение поддержки ВСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром усиление иностранной помощи Вооруженным Силам Украины, от которых зависит безопасность Европы и, в частности, стран Балтии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Указал на необходимость усиления партнерами помощи ВСУ. От этого зависит и безопасность Европы, в том числе, стран Балтии. Важным вопросом остается и закрытие неба над Украиной", - написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева поделился с Ханно Певкуром опытом, как после вражеских атак столица восстанавливает объекты критической и социальной инфраструктуры, отстраивает поврежденные жилые дома и помогает киевлянам, чье жилье уничтожено или повреждено. В том числе, продолжает предоставлять горожанам все необходимые сервисы.

 

Кроме того, как отметил мэр Киева, на встрече речь шла о демократических реформах на пути в Европейский Союз, в частности, о сильном местном самоуправлении.

"Речь шла также о важности неизменности демократических преобразований в Украине на пути нашего государства в ЕС, о сильном местном самоуправлении, о послевоенном восстановлении Украины. Поблагодарил Эстонию за поддержку нашего государства, за оказание военной и гуманитарной помощи", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, несмотря на изъятие центральными властями из бюджета Киева 8 млрд грн, столица нашла дополнительные средства в поддержку ВСУ.

На прошлой сессии Киевсовет проголосовал за увеличение финансирования программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд. грн.

Виталий Кличко