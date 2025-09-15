Кличко обсудил с министром обороны Эстонии увеличение поддержки ВСУ западными партнерами

"Встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Указал на необходимость усиления партнерами помощи ВСУ. От этого зависит и безопасность Европы, в том числе, стран Балтии. Важным вопросом остается и закрытие неба над Украиной", - написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева поделился с Ханно Певкуром опытом, как после вражеских атак столица восстанавливает объекты критической и социальной инфраструктуры, отстраивает поврежденные жилые дома и помогает киевлянам, чье жилье уничтожено или повреждено. В том числе, продолжает предоставлять горожанам все необходимые сервисы.

Кроме того, как отметил мэр Киева, на встрече речь шла о демократических реформах на пути в Европейский Союз, в частности, о сильном местном самоуправлении.

"Речь шла также о важности неизменности демократических преобразований в Украине на пути нашего государства в ЕС, о сильном местном самоуправлении, о послевоенном восстановлении Украины. Поблагодарил Эстонию за поддержку нашего государства, за оказание военной и гуманитарной помощи", - отметил Виталий Кличко.