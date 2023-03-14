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Кличко обсудил с чешскими чиновниками помощь Украине в реабилитации воинов

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Вторник 14 марта 2023 13:06
Кличко обсудил с чешскими чиновниками помощь Украине в реабилитации воинов Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией Чешской Республики и обсудил помощь Украине, в частности, в реабилитации военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.

"Встретился с правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным и представителями чешского бизнеса. Говорили о дальнейшем воплощении реформ для приближения Украины к европейским стандартам, возможной поддержке чешской стороны в реабилитации наших воинов-защитников, в том числе и психологической, помощи в развитии медицинской отрасли, инфраструктурном восстановлении и инвестициях в Украину", - сообщил Кличко.

Также, по его словам, чешский бизнес заинтересован в сотрудничестве по развитию Киевского метрополитена и сотрудничеству в энергетическом секторе.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с руководителями правящей Социал-демократической партии Германии Рольфом Мютценихом и Ларсом Клингбайлем и обсудил усиление поддержки Украины, в том числе военной.

Также во время Мюнхенской конференции по безопасности Виталий Кличко встречался с американскими сенаторами по усилению помощи нашему государству вооружением.

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