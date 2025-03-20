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Кличко в Германии будет говорить с бизнесом о поддержке Украины и встретится с производителями дронов

Четверг 20 марта 2025 16:19
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Кличко в Германии будет говорить с бизнесом о поддержке Украины и встретится с производителями дронов Фото: Кличко в Германии будет говорить с бизнесом о поддержке Украины и встретится с производителями дронов (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко принимает участие в "Дне предпринимателей" в Германии. В рамках мероприятия он встретится с немецким бизнесом и обсудит поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"В Германии проходит традиционное мероприятие "День предпринимателей", который собрал более 600 представителей крупного бизнеса, политики и общественности. Основная тема - безопасность и устойчивость. Говорим о том, что безопасность и стабильность в Европе невозможны без мира и обеспечения устойчивости Украины. И партнеры должны сделать рывок в помощи Украине. Потому что сегодня - критический момент. В том числе и для Европы. Поэтому наши усилия должны быть консолидированными и эффективными", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что уже встречался с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером. А позже с Владимиром Кличко мэр Киева примет участие в отдельной дискуссии форума "Украина и Европа. Преодоление общих вызовов".

Также Виталий Кличко сообщил, что встретится с немецкими производителями дронов, которые тоже участвуют в мероприятии.

Ранее сообщалось, что мэр Киева передал новую партию дронов от киевлян 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Всего в этом году столица направила на нужды 72 бригады уже 15 миллионов гривен.

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Виталий Кличко Дрони
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