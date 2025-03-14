Кличко передал 800 дронов от столичной громады 72 бригаде

Мэр Киева Виталий Кличко передал новую партию дронов от киевлян 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Всего в этом году столица направила на нужды 72 бригады уже 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня, в День украинского добровольца, от громады Киева передал новую партию помощи бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев". На фронт отправились еще 800 FPV-дронов. С начала этого года из городского бюджета 72-й бригаде столица уже выделила 15 млн грн на оснащение и насущные потребности военных", - сообщил Кличко.

В частности, по словам Кличко, в январе бойцам 72 бригады Киев уже передавал 500 БпЛА - 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные.

Мэр отметил, что с начала года на помощь Силам обороны столица выделила уже 5,5 миллиарда гривен.

"В этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Также дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 млрд грн. За эти деньги защитники покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оборудование", - подчеркнул мэр столицы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил на поддержку Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов - почти 10 миллиардов гривен.