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Кличко назвал решение суда по Атрошенко "политической историей"

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Отстранение от должности городского головы Чернигова Владислава Атрошенко за административное нарушение - прецедент и выглядит как политическое противоборство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"Происходящее вокруг мэра Чернигова Владислава Атрошенко выглядит как выборочное правосудие и политическая история. Отстранение от должности мэра города через суд за административное нарушение - прецедент! Впервые в истории независимой Украины", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Атрошенко оставался с обществом, когда Чернигов был в осаде. А сейчас он работает на жизнеобеспечение города и восстановление Чернигова.

"Его избрала громада отстаивать интересы людей. И только громада может решать, кому она доверяет. Местное самоуправление - основа демократии. И уничтожать демократические принципы, даже во время войны, недопустимо. Украина стремится в ЕС, и выборочного правосудия не должно быть. Украина уже доказала, что она европейское государство. И не должна сворачивать те демократические достижения, над которыми так долго и сложно работала", - отметил мэр Киева.

Кличко также подчеркнул, что в нынешней ситуации, когда решение стольких проблем легло именно на плечи местных властей, все должны работать совместно. Без каких-либо политических противоборств.

В свою очередь, мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что подает апелляцию.

Ранее РБК-Украина писала, что Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

В свою очередь, депутаты Чернигова обратились к президенту из-за дела Атрошенко . По их мнению, цель этого решения – наступление на местное самоуправление.

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Виталий Кличко