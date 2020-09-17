Кличко: набори захисту від коронавірусу отримає понад 60 тисяч киян

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу

Понад 60 тисяч соціально-незахищених киян різних категорій почали отримувати набори із засобами індивідуального захисту - зокрема, з масками і антисептиками.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні завітав до Світлани Андріївни, аби передати їй один із 60 тисяч наборів із засобами індивідуального захисту і пам‘яткою про те, як себе убезпечити від захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії.

"На жаль, кількість хворих на COVID-19 у столиці збільшується. Я вдячний нашим медикам, міським службам, волонтерам та всім небайдужим киянам, з ким ми, єдиною командою, боремося з розповсюдженням коронавірусу в столиці. Ми всі повинні бути обережними, дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе та своїх близьких", - зазначив мер столиці.

Він також підкреслив, що соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу і допомагає, як може.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні виявили найбільший добовий приріс захворюваності коронавірусом - 3584 зараження. Найбільше випадків в Харківській, Тернопільській областях та в Києві.

Зазначимо, попередній антирекорд був на майже на 400 випадків менше. Він був зафіксований 11 вересня.