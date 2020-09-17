Черговий антирекорд: в Україні 3584 нових випадки коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З початку пандемії в Україні виявили найбільший добовий приріс захворюваності коронавірусом - 3584 зараження. Найбільше випадків в Харківській, Тернопільській областях та в Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, попередній антирекорд був на майже на 400 випадків менше. Він був зафіксований 11 вересня.

Станом на зараз складна епідситуація в Києві (+379), Харківській області (+483), Одеській області (+325), Тернопільській області (+390), Львівській області (+234).

Крім того, коронавірусом заразився мер Харкова Геннадій Кернес. Вчора його відвезли на лікування за кордон.

Ситуація в Україні зараз така: 166 244 підтверджених випадків COVID-19, 3400 (+60) смертей та 73 913 (+1589) одужання.

Зазначимо, сьогодні в Україні буде прийнято рішення про оновлення зон карантину. Цього тижня Київ потрапив в "помаранчеву" зону.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України змінив умови поділу регіонів на зони карантину. Регіони підключили до прийняття рішення щодо "червоних" зон.