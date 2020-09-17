Кличко: наборы защиты от коронавируса получит более 60 тысяч киевлян

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание

Более 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий начали получать наборы со средствами индивидуальной защиты - в частности, с масками и антисептиками.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня посетил Светлану Андреевне, чтобы передать ей один из 60 тысяч наборов со средствами индивидуальной защиты и памяткой о том, как себя обезопасить от коронавируса", - сказал Кличко.

По его словам, город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам, особенно - во время пандемии.

"К сожалению, количество больных COVID-19 в столице увеличивается. Я благодарен нашим медикам, городским службам, волонтерам и всем неравнодушным киевлянам, с кем мы, единой командой, боремся с распространением коронавируса в столице. Мы все должны быть осторожными, соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких", - отметил мэр столицы.

Он также подчеркнул, что социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание и помогает, как может.

Напомним, с начала пандемии в Украине обнаружили самый большой суточный прирост заболеваемости коронавирусом - 3584 заражения. Больше всего случаев в Харьковской, Тернопольской областях и в Киеве.

Отметим, предыдущий антирекорд был на почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.