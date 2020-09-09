Кличко: Меморіал у Бабиному Яру - це всесвітній проект

Столиці багатьох країн світу, таких як Голландія, Німеччина, Австрія, США, Ізраїль, мають Меморіали пам'яті жертв Голокосту. А в Києві, де відбувся один з найбільш жахливих і масових актів геноциду, досі такого меморіального центру немає.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ході Kyiv Jewish Forum 2020, підкресливши важливість відкриття меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

"Це не просто міський або національний - це всесвітній проект. У місті, де загинули понад 100 тисяч євреїв, немає Меморіалу! Я бачу свою місію в тому, щоб побудувати Меморіал Бабин Яр, увічнити пам'ять загиблих і закріпити розуміння, що таке не повинно повторитися", - сказав Кличко.

Відкриття Меморіалу заплановано на 2026 рік, але Кличко сподівається, що це станеться вже через 2 роки. Він також підтримав ідею перейменування найближчої станції метро "Дорогожичі" в "Бабин Яр", проте остаточне рішення мають прийняти депутати Київської міської ради.

"Дуже важливо пояснити людям, особливо дітям історію Бабиного Яру і Голокосту. Цей Меморіал - пам'ять про тисячі людей. Потрібно пояснити новому поколінню, що відбувалося, чому важливо пам'ятати і не допускати помилок минулого", - пояснив Кличко.

Мер Києва висловив надію, що арт-директору меморіального центру Іллі Хржановському вдасться достукатися до всіх аудиторій і донести це послання.

"Це повинні бути емоції. Адже мова йде не про черговий меморіал - їх багато по всьому світу, а про те, що він повинен нести в собі особливі уроки", - підкреслив Кличко.

Зараз, за його словами, йде багато дискусій про проект, але критики не потрібно боятися.

"Як мер Києва кажу: якщо ви щось робите - вас будуть критикувати. Але ми повинні зробити проект Меморіалу як можна швидше. Ми повинні розробити концепцію, яка торкнеться кожного відвідувача. Я докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект у найкоротші терміни", - резюмував він.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підтримав створення меморіалу Голокосту "Бабин Яр". Він підкреслив важливість пам'яті жертв Голокосту в Україні.

Раніше про те, що будівництво Меморіалу в Бабиному Яру буде однією з тем дискусій Kyiv Jewish Forum 2020, напередодні форуму повідомляв президент ЄКУ Борис Ложкін.

KJF 2020 проходить 8-9 вересня в режимі онлайн, і був організований Єврейської конфедерації України у партнерстві з Jerusalem Post. Перший Kyiv Jewish Forum проходив у 2019 році у Києві і зібрав понад 500 учасників.