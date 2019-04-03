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Кличко: Київ сприяє реалізації українських стартапів

Новини » Телеком & IT    03.04.2019 - 18:18
Кличко: Київ сприяє реалізації українських стартапів
Фото: Віталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

Кличко взяв участь у презентації проекту Kyiv Global Business Tech Incubator

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації проекту Kyiv Global Business Tech Incubator, що допомагатиме просуванню столичних стартапів по всьому світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

За словами мера, Київ сьогодні активно розвивається і є майданчиком для втілення нових ідей, впровадження перспективних проектів. 

«Ми втілюємо технологічні проекти, що допомагають столиці ставати сучасним, комфортним та безпечним містом. І українські стартапи довели свою конкурентоспроможність та кожного року посідають перші позиції в світових рейтингах. Чимало проектів отримують фінансування від міжнародних фондів, платформ, від інвесторів, - зазначив Кличко. - Ми зі свого боку теж сприяємо їх реалізації. - Надаємо доступ до даних міських служб та сервісів, стимулюємо втілення нових ідей в різних сферах життя столиці», - сказав мер.

Новий Kyiv Global Business Tech Incubator буде частиною міжнародної інноваційної еко-системи і націлений не тільки на молодіжні стартапи та IT, а й на комерціалізацію розробок столичних університетів. Інкубатор буде доступним для вчених, викладачів, дослідників і студентів університетів. А також - для стартап-груп. До вступу в інкубатор допускатимуть проекти, пов'язані з широким спектром технологій у механіці, хімічній, електричній та космічній інженерії, фармакології, медицині, інформаційних технологіях. 

Мер столиці нагадав, що одним з прикладів вдалого втілення інноваційних проектів є Kyiv Smart City Hub. З його допомогою столиця сьогодні залучає молодих фахівців для впровадження проектів, орієнтованих на розвиток міської інфраструктури.  

Кличко подякував фахівцям USAID, які допомогли в розробці Kyiv Global Business Tech Incubator.

Інкубатор знаходитиметься в Американському домі, на вулиці Миколи Пимоненка в Києві.  Згодом проект переїде до приміщення одного зі столичних університетів.

 

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